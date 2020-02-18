في أسبوع واحد.. طلاق حفيد ملكة بريطانيا وابن شقيقتها الأميرة مارغريت

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 18 فبراير 2020 07:41 مساءً - عام 2020 ليس عام الحظ للعائلة الملكية البريطانية،ويبدو أنه ليس أفضل حالاً عليها من عام 2019 الذي شهد فضيحة صداقة الأمير أندرو برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري أبشتاين المنتحر إثر قضية استغلاله القاصرات في أعماله ،وخلاف الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أهم ثلاث صحف بريطانية.



وقال ناطق ملكي،أمس الاثنين، إن ابن شقيقة الملكة إليزابيث الثانية ديفيد أرمسترونغ-جونز سيبدأ إجراءات طلاقه الذي سيكون الثاني بين أفراد الأسرة الملكية البريطانية الذي يعلن عنه في غضون أسبوع واحد.

وديفيد أرمسترونغ-جونز (58 عاما) هو نجل الأميرة مارغريت "توفيت عام 2002"، شقيقة الملكة إليزابيث،ويحتل المرتبة ال21 في حق ولاية العرش البريطاني، ومتزوج من سيرينا (49 عاماً) منذ العام 1993 .

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وأوضح الناطق باسم الزوجين "اتفق إيرل وكونتيسة سنودون ودياً على فسخ زواجهما". وأضاف أنهما "يطلبان من الصحافة احترام خصوصيتهما وخصوصية أسرتهما"،بحسب ما ذكرت الصحف و"ديلي ميل" البريطانية.

وقال أصدقاء مقربون من ديفيد وسيرينا: "أنه لا يوجد أحد متورط بطلاق ديفيد وسيرينا،لكن حصل تباعد عاطفي بينهما بسبب اضطرار ديفيد للسفر الدائم والعمل الكثير بعيداً عن عائلته ومنزله".

وديفيد المعروف باسم ديفيد لينلي إيرل أوف سنودون صانع أثاث،وأصدر كتباً عديدة حول الأثاث وفن تصميم المنازل، وكان رئيس مجلس إدارة دار "كريستيز" للمزادات .

وللزوجين ولدان هما تشارلز (20 عاماً) ومارغريتا (17 عاماً ).

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ويأتي هذا الطلاق الجديد بعد إعلان انفصال حفيد الملكة إليزابيث الثانية بيتر فيليبس عن زوجته أوتمن قبل أيام قليلة.

وديفيد أرمسترونغ مقرب جداً من الأمير تشارلز وخالته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية ،ويحتفل مع الملكة بعيد الميلاد في قصر ساندرينغهام ،ويمضي عطلته الصيفية في قصر بالمورال.



ويأتي هذا الطلاق الملكي الجديد بعد أيام قليلة وفي غضون أسبوع واحد من طلاق بيتر فيليبس من زوجته الكندية. وبيتر فيليبس هو ابن الأميرة آن (ابنة الملكة) وزوجها الأول مارك فيليبس. وهو لا يملك أي لقب ملكي، كما لم يقم بواجبات نيابة عن العائلة الملكية، وبالتالي لا يحصل على مخصصات رسمية كالتي يحصل عليها أصحاب المراتب الأولى بولاية العرش البريطاني.

وقوبل إعلانه الأخير عن الحليب بتلفزيون صيني بانتقادات لاذعة.