رامي صبري لهاني شاكر: متقطعش الأرزاق

نشر الفنان رامي صبري صورة للفنان هاني شاكر يوحه له رسالة و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التوصل الاجتماعي فيس بوك.

و علق عليها قائلًا :" أستاذ هاني شاكر الفنان الكبير القدوه ونقيبنا الغالي

معلش حاول تقعد مع كل شباب المهرجانات دي في اجتماع كبير وتحطلهم قواعد في

طريقه كلام الاغاني يمشو عليها وتبقي مكتوبه ومضيين عليها والاعلام كلو يبقي شاهد عليها . بس بلاش تمنعهم عشان رزقهم واهلهم وكمان عشان في جمهور كبير متابعهم . وانا عارف انك انسان طيب وفنان كبير وقدوه لينا كلنا طبعا وعايز تحافظ علي الفن في مصر واحنا كلنا عايزين كده . بس بلاش تقطعلهم رزقهم وربنا يكرمك دايما علي فعل الخير يا حبيبي رامي صبري".

و يذكر ان اخر ما قدمه النجم اغنية حياتى مش تمام و ذلك عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمى يوتيوب و الاغنية من كلمات و الحان عزيز الشافعى و توزيع جلال الحمداوى