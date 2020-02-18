أعلن الفنان حمو بيكا، عن إحياءه حفلًا غنائيًا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ومن المقرر أن يتم إحياء الحفل قريبًا. الحفل قريبًا. Advertisements ومن ناحية آخرى يستعد الفنان حمو بيكا لطرح أغنية جديدة بعنوان فيرس كورونا، وهي من كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأغنية جديدة.. حمو بيكا في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.