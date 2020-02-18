الخميس المقبل.. حفل لمشوار في ساقية الصاوي

يحيي باند مشوار، حفلًا غنائيًا ضخمًا، يوم الخميس الموافق 19 من شهر مارس المقبل، وذلك على مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الزمالك. مسرح قاعة النهر بساقية الصاوي، الزمالك. ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بسعر تذكرة 62 جنيهًا. Advertisements يذكر أن باند مشوار طرح سابقًا أغنية بعنوان شجر حروب، وهي من كلمات عبدالله الحلواني، وألحان وتوزيع مشوار.

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