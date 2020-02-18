شاهد...هنيدى و اشرف عبدالباقى من جديد

نشر الفنان اشرف عبدالباقى صورة تجمعه بالفنان محمد هنيدى بجانب بوسر فيلم "صاحب صحبه" وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام. و علق عليها قائلا : والله زمان يا صاحب صاحبه. يذكر أن آخر عمل درامى شارك فيه النجم هو مسلسل عائلة زيزو من تـأليف محمد نبوى و علاء حسن وإخراج شيرين عادل وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عائلة زيزو أو عبدالعزيز (أشرف عبدالباقي) التي تواجهها عدد من المشكلات اليومية. من تـأليف محمد نبوى و علاء حسن وإخراج شيرين عادل وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عائلة زيزو أو عبدالعزيز (أشرف عبدالباقي) التي تواجهها عدد من المشكلات اليومية.

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