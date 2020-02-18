محمد عساف يشارك في حفل صناع الأمل 3

نشر الفنان محمد عساف ،بوستر حفل صناع الأمل ،عبر حسابه الرسمي، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق عساف على الأفيش، قائلًا: أفخر بمشاركتي في إحياء حفل صناع الأمل

Advertisements

2020 إلى جانب نخبة من الفنانين والمشاهير في الوطن العربي في إمارة دبي، يوم الخميس 20 فبراير في كوكاكولا أرينا، لنساهم معا في ترسيخ ثقافة الأمل في وطننا العربي لا تفوتوا الحفل.



يذكر أن الفنان محمد عساف شارك في برنامج ليالي الكويت 4 ،من إخراج سعود الرمح و إبراهيم الملا ، وتأليف هنادي الإبراهيم و إبراهيم الضعيان.