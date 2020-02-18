محمد عساف يشارك في حفل صناع الأمل 3

نشر الفنان محمد عساف ،بوستر حفل صناع الأمل ،عبر حسابه الرسمي، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وعلق عساف على الأفيش، قائلًا: أفخر بمشاركتي في إحياء حفل صناع الأمل
يذكر أن الفنان محمد عساف شارك في برنامج ليالي الكويت 4 ،من إخراج سعود الرمح و إبراهيم الملا ، وتأليف هنادي الإبراهيم و إبراهيم الضعيان.
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