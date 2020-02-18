شاهد.. رأي أيتن عامر في مسرحية عطل فني

نشرت الفنانة أيتن عامر الإعلان الرسمي لمسرحية عطل فني ،لتعلن لجمهورها موعد بدأ العرض ،و ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور و الفيديهات انستجرام.
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@benchmarkksa ・・・ 🤣 اجواء من الضحك في مسرحية عطل فني الكوميدية بجدة👏 .. لاتنسى تحجز مقعدك 😉 .. 📍 جدة-جامعة دار الحكمة . 🗓 من ٢٠ الى ٢٢ فبراير نشوفكم هنااااك🏃🏻♂️🏃🏻♂️ .. .. #بنش_مارك #مسرحيات #فعاليات #اكرم_حسني #شيكو #ايتن_عامر #هشام_ماجد #نشوى_مصطفى #عطل _فني #جدة #مسرحيات_جدة
و علقت عليها قائلة : "اجواءمن الضحك في مسرحية عطل فني الكوميدية بجد لاتنسى تحجز مقعدكجدة جامعة دار الحكمة
من ٢٠ الى ٢٢ فبراير .. نشوفكم هنااااك".
يذكر أن الفنانة شاركت مؤخرًا في مسلسل الأخ الكبير من تأليف أحمد عبدالفتاح ،و إخراج إسماعيل فاروق ،و تدور الأحداث في حي بولاق الشعبي، حيث يحاول الشاب الفقير حربي (محمد رجب) مواجهة العديد من التحديات في حياته والتغلب عليها، سواء على الصعيد اﻷسري أو العملي.
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