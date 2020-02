شاهد.. رأي أيتن عامر في مسرحية عطل فني

View this post on Instagram

@benchmarkksa ・・・ 🤣 اجواء من الضحك في مسرحية عطل فني الكوميدية بجدة👏 .. لاتنسى تحجز مقعدك 😉 .. 📍 جدة-جامعة دار الحكمة . 🗓 من ٢٠ الى ٢٢ فبراير نشوفكم هنااااك🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♂️ .. .. #بنش_مارك #مسرحيات #فعاليات #اكرم_حسني #شيكو #ايتن_عامر #هشام_ماجد #نشوى_مصطفى #عطل _فني #جدة #مسرحيات_جدة