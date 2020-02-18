فيديو .. لطيفة تطرح "حب بيغير ملامح"

طرحت الفنانة لطيفة، أحدث أغنياتها بعنوان "حب بيغير ملامح"، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية "حب بيغير ملامح" من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري. Advertisements يذكر أن الفنانة لطيفة طرحت مؤخرًا كليب بعنوان في الأحلام من إخراج أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. أحمد القيعي، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع إسلام صبري، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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