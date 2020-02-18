شاهد.. رأي محمد منير في أغاني "اليومين دول"

نشر النجم الكبير محمد منير فيديو عبر حسابه الرسمي ، وذلك بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وعلق منير في الفيديو قائلًا: انا النهارده Advertisements بسمع الأغاني بتكون فاضيه من جوه مافيهاش حاجه و ربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحاله دي حاله الافلاس الفني. بسمع الأغاني بتكون فاضيه من جوه مافيهاش حاجه و ربنا بحكمته في مصر بالذات كل قرن من الزمن بتحصل الحاله دي حاله الافلاس الفني. ويذكر أن من أعمال الفنان محمد منير اغنيه مهموم كلمات امير طعيمه، الحان وليد سعد، توزيع احمد ابراهيم، عود اسلام القصبجي، تنفيذ وتريات تامر غنيم.

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