خاص الفن- اليكم قصة الطفلة التي تبنتها منة فضالي

ميرنا وليد - بيروت - علمنا من مصدر مقرب من الممثلة المصرية ​منة فضالي​ بأنها قامت منذ فترة بتبني طفلة تدعى ياسمين من أحد دور رعاية الاطفال الأيتام، بعد أن انجذبت لها، والطفلة التي تعمل فضالي على كفالتها تحرص من وقت لآخر بزيارها دائما واختارت لها اسم "رحمة" ليكون اسمها الجديد ، وهي تنادي منة بأبلة منة، اذ تعلم بأنها ليست أمها الحقيقية.

من جهة آخرى فمنة فضالي مشغولة في الوقت الحالي بقراءة مجموعة من السيناريوهات من أجل تحديد العمل الذي ستشارك فيه خلال الفترة المقبلة.

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