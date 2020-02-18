شارون أوزبورن تودّع شعرها الأحمر وتلجأ لهذا اللون-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت النجمة العالمية ​شارون أوزبورن​ الجمهور بتغيير لون شعرها من الأحمر الذي بقيت عليه لمدة 18 سنة، الى اللون الأبيض، وقد لاقى هذا اللوك اعجاب عدد كبير من الجمهور الذين اثنوا على اطلالتها واعتبروا ان اللون الذي لجأت اليه مناسب لها.

الجدير ذكره ان شارون كانت قد اعلنت مؤخرا إنفصالها عن زوجها مغني الروك أوزي أوزبورن، بعد 33 عاماً على زواجهما.

وكشفت مصادر صحفية أجنبية أن سبب الانفصال هو إكتشاف شارون لخيانة زوجها، وأنه على علاقة بإحدى عارضات الأزياء الشابات.

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