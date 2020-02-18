لطيفة تصدر "حب بغير ملامح"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة ​لطيفة التونسية​ اغنيتها الجديدة "​حب بغير ملامح​" من البومها الجديد "أقوى وحدة"، وذلك على قناتها الرسمية عبر يوتيوب.

واعلنت لطيفة اصدارها الأغنية على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: "مافيش في الدنيا دي زي حبيبي قلبي أنا داب فى هواه مجنون وجنانه ده حاجة عجباني ومجنني معاه، حب بيغير ملامح دلوقتي على قناتي على اليوتيوب".

الجدير ذكره ان لطيفة التونسية كانت قد طرحت مؤخرا أغنيتها "أنا عشت عمري" على قناتها الرسمية على يوتيوب من كلمات محمد رفاعي وألحان وليد سعد.

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