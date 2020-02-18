سهى قيقانو تدافع عن الممثلين اللبنانيين وتسأل أين النقابات؟

ميرنا وليد - بيروت - اشارت الممثلة اللبنانية ​سهى قيقانو​ الى ان الممثلين اللبنانيين يتعرضون لحملات غير محببة، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي :"الممثلون اللبنانيون عم يتعرضو كتير لحملات بالكرامات.شو الهدف؟الحملات المقززة يا من قلب البيت يا من خارج البيت. اين النقابات لي عنا المقسومة ٢ اسمالله تطّلع بيان وتدافع عن كرامتون وكرامة ممثلين بلدون او بالون بس اعضاء المجلس يشتغلو هني وعمرنا ما نرجع نحنا وكرامتنا؟".

وأتى كلام سهى بعد نشر خبر غير صحيح على احدى الصفحات مفاده ان الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ اعتبرت ان الممثلة السورية ​كاريس بشار​ لا تقنعها.

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