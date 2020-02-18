تراند اليوم : علي ربيع الأسطورة حريف كورة – فيديو

نشر الفنان على ربيع عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور “إنستجرام” فيديو جديد له يبرز فيه لياقته البدنية عن طريق بعض الحركات الاستعراضية بالكرة.

علق الفنان على ربيع على الصورة قائلا: انا الاسد اهو ⚽️#علي_ربيع

ونال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور و جاءت أبرز التعليقات كالاتى :

والله حريف ????????????

على ربيع جدع

ابو ربيع يا اسطوره????♥️

يذكر أن علي ربيع، قدم مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، الذي خاض به السباق الرمضاني الماضي 2019، وقد حقق نجاحا كبيرا جدًا.

وتدور أحداث مسلسل “فكرة بمليون جنيه” حول علاء الذي يقوم بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.