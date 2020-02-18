تراند اليوم : بابا نويل .. أكرم حسني ينشر صورة من كواليس ” تيمون وبومبا ” – إتفرج

شارك الفنان أكرم حسني جمهوره عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بصورة جديد له مع الفنان أحمد فهمي وبيومي فؤاد من كواليس مسلسلهم الجديد تيمون وبومبا.

وظهر اكرم حسني بالصورة مرتديا ملابس بابا نويل بينما ارتدى أحمد فهمي ملابس ماما نويل وعلق أكرم على الصورة قائلة “بابا نويل وماما نويل من مسلسل تيمون وبومبا رمضان 2020”.

وانهالت التعليقات من متابعيه على الصورة وجاءت بين “ألف مبروووووك” و “موفقين بإذن الله” و “ربنا يوفقكم جميعا” و “انتو هتكسروا الدنيا بجنانكم”.

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل تيمون وبومبا في شهر رمضان 202‪0 ويشارك في بطولة الفنان أحمد فهمي وبيومي فؤاد وأكرم حسني “.