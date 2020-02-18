تراند اليوم : أدفع ياملك .. محامى الطيار أشرف أبو اليسر يطلب 25 مليون جنيه

قال محامى الطيار أشرف أبو اليسر، مجدى حلمى، إن الفنان محمد رمضان استغل مكانة واسم وسمعة الطيار أشرف أبو اليسر لتحقيق الربح وزيادة عدد المتابعين له.

وأضاف محامى الطيار أشرف أبو اليسر، فى لقاء خاص ببرنامج “MBCTrending” المذاع على فضائية “MBC4″، أن محمد رمضان زعم كاذبًا بأننى قابلته وطلبت منه تعويضا، مؤكدًا أنه لم يقابل محمد رمضان أو المحاسب الخاص به أو اى أحد تابع له.

وأشار إلى أنه المحامى الوحيد للطيار الموقوف عن العمل أشرف أبو اليسر، مضيفًا أنه قدم طلبا للتعويض أمام المحكمة وليس شفهيًا من محمد رمضان.

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وأوضح انه طلب 25 مليون جنيه تعويضا من المحكمة، وبالتالي المحكمة هي التي ستنظر القضية وسوف تحدد المبلغ المناسب، مؤكدًا أن المبلغ تم تقديره من جانبنا ولكن فى النهاية المحكمة هى التى ستحدد مبلغ التعويض.

وأضاف المحامي مجدى حلمى، أن الفنان محمد رمضان تمادى فى إذاعة وبث الصور والفيديوهات وهو ما دفع الطيار أشرف أبو اليسر إلى اللجوء للقانون، لافتا إلى أن باب التفاوض مفتوح لأى أحد.