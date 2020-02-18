شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة العالمية أديل تعلن عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 18 فبراير 2020 كشفت المطربة العالمية أديل عن موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، في سبتمبر المقبل، خلال حضورها حفل زفاف صديقتها المقربة لورا دوكريل في لندن السبت الماضي، مؤكدة أنه سيضم عددا كبيرا من المفاجآت.

واستقبل عشاق المطربة الإنجليزية ومتابعوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بترحاب شديد، خصوصاً أنها لم تطلق ألبومات غنائية جديدة منذ 5 سنوات. Advertisements وجاءت إطلالة أديل (31 عاما) في حفل زفاف صديقتها مبهرة ولافتة لعدسات الكاميرات، إذ فقدت جزءا كبيرا من وزنها وغلبت علي ملابسها سمة البساطة. وللتعبير عن مدي حبها لصديقتها المقربة أدت وصلة غنائية راقصة خلال الحفل الأمر الذى نال إعجاب الحضور، وعقب انتهاء حفل الزفاف ارتدت "أديل "قبعة كبيرة بيضاء خوفا من مصوري الباباراتزي. يذكر أن أديل طرحت ألبومها الأخير في 2015 وضم أغاني رائعة حصدت شهرة عالمية منها Hello التي وصلت لأرقام خيالية على مواقع الموسيقى العالمية.

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