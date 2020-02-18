ليلى علوي لأحمد خليل: "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك"

أشادت الممثلة المصرية ليلى علوي عبر حسابها على أنستقرام بحلقة سجّلتها مع الممثلة المصرية إسعاد يونس مقدِّمة برنامج "صاحبة السعادة" على قناة DMC المصرية.





ونشرت ليلى صورة تجمعها بإسعاد يونس والممثل المصري أحمد خليل، معلقة عليها: "كانت حلقة قريبة أوي لقلبي واستعدنا فيها ذكريات عطا المراكيبي وحديث الصباح والمساء مع زملائي وعشرة عمري".

وحظيت الحلقة بنسبة مشاهدة عالية، إذ استرجع أحمد خليل مع ليلى علوي ذكريات 20 عاماً، وبالتحديد كواليس تصوير مسلسل "حديث الصباح والمساء" الذي قدّماه معاً عام 2001، والذي كشف مخرجه أحمد صقر في الحلقة نفسها أنَّ هناك نية لإنتاج جزء ثان من العمل.

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وشهدت الحلقة وصلة من الغزل والرومانسية بين ليلى (58 عاماً) وخليل (78 عاماً)، الذي وصفها بأنَّها "أجمل ما رأت عينه"، وردت ليلى مداعبة "لو قابلتك بدري شوية كنت اتجوزتك".





وجذبت ليلى علوي متابعيها على أنستقرام بعرضها مجموعة كبيرة من الصور أثناء وجودها في افتتاح مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" في العاصمة الفرنسية باريس، وخصوصاً صورها مع صديقتيها إلهام شاهين ويسرا.

وعلَّقت على الصور قائلة "من افتتاح مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية، طبعاً الدورة دي مهداة للراحل فريد شوقي، كان تنظيمًا مشرفًا وأكثر من رائع، وشرفني جدًا لقاء وزير الثقافة الفرنسي السابق جاك لانج، وببارك لحبيبتي وصديقتي يسرا على التكريم دايمًا ناجحة ودايماً فخورين بيكي، وسعدت بتكريم الفنان عمرو يوسف ألف مبروك".





ولفتت ليلى علوي الأنظار إليها في افتتاح مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" بلوك شبابي، إذ ارتدت فستانًا قصيراً باللون الأسود بأكمام طويلة، وتميّز الموديل بالبساطة والنعومة مع شعر منسدل.



