عضو برلمان كوسوفو: يجب تعميم التجربة الإماراتية في تمكين المرأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشادت مميوزا كوساري ليلا، عضو برلمان جمهورية كوسوفو بالنموذج الإماراتي في تمكين المرأة، داعية إلى ضرورة تعميم هذه التجربة الفريدة من نوعها لتستفيد منها العديد من الدول.
وأوضحت أن منتدى المرأة العالمي يعد من أبرز المنصات العالمية التي تناقش العديد من القضايا المتعلقة بمسألة تمكين المرأة وتعزيز مكانتها كعنصر فاعل في المجتمع والتنمية الاقتصادية.
وتستضيف دبي فعاليات الدورة الثانية من منتدى المرأة العالمي تحت شعار "قوة التأثير"، ويناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة هي: الحكومة والاقتصاد والمجتمع والمستقبل.
وتطرق المتحدثون في المنتدى إلى السبل الكفيلة بتطوير السياسات والتشريعات الداعمة للمرأة في مراكز صنع القرار، وتسريع وتيرة مشاركة المرأة في الاقتصاد لا سيما من خلال بوابة ريادة الأعمال، علاوة على تعزيز دور المرأة في بناء مجتمعات مستدامة تتميز بتكافؤ الفرص في الحصول على فرص متوازنة من التعليم والرعاية الصحية والخدمات الثقافية والاجتماعية من أجل حياة أفضل.
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