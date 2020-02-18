بيلي إيليش تكشف سرا عن أغنية فيلم "جيمس بوند" الجديد

تستعد النجمة الشابة بيلي إيليش لأداء أغنيتها الجديدة No Time To Die المخصصة لفيلم "جيمس بوند" الجديد الذي يحمل العنوان نفسه، وذلك للمرة الأولى أمام جمهور حي خلال مشاركتها بفقرة غنائية في حفل جوائز الموسيقى البريطانية BRIT Awards.

وأجرى برنامج BBC Breakfast التابع لقنوات هيئة الإذاعة البريطانية حواراً مع النجمة الأمريكية بهذه المناسبة، أفشت فيه سراً للمرة الأولى عن أغنية الجزء الـ25 من أفلام "جيمس بوند".

وتعد بيلي إيليش أصغر مغنية في تاريخ أفلام "جيمس بوند" تؤدّي الأغنية الرسمية لأحد أفلام السلسلة، وهي ما تزال في عمر الـ18؛ إذ سبقت بذلك فنانين مميزين مثل أديل وسام سميث.

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وفي حوارها مع مقدمة برنامج BBC Breakfast، لويس مينشين، اعترفت بيلي للمرة الأولى أن نجم أفلام "جيمس بوند" دانيال كريج، كان يجب أن يوافق على الأغنية أولاً قبل اعتمادها رسمياً كأغنية الفيلم.

وقال فينيس أوكونول، شقيق بيلي إيليش، ومنتج أغانيها، والذي شاركها في هذا الحوار، إن النجم دانيال كريج الذي جسَّد شخصية جيمس بوند في 4 أجزاء سابقة من السلسلة، يدلي برأيه في غالبية الأمور التي تتعلق بالفيلم حتى أغنيته الرسمية.

وبعد 4 أيام من طرحها رسمياً عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حققت أغنية No Time To Die لبيلي إيليش ما يزيد على 25 مليون مشاهدة.



