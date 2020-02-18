هذه هي الأطعمة التي يحرص دونالد ترامب على تناولها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تنطوي حياة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على كثير من التفاصيل، سواء على الصعيد الشخصي أو العملي، ودائما ما تغلف تلك التفاصيل بقدر كبير من الجدل بحكم طبيعة شخصيته ذات الطبيعة الاستثنائية.

ونظرا لتلك الطبيعة، فربما هناك بعض المعلومات التي لا يعلمها كثيرون عن ترامب، أو بالأحرى عن بعض الجوانب المتعلقة بطبيعة يومه وكيف يعيشه، بعيدا عن عالم السياسة، البيزنس والمال.

وربما أول ما يخطر في بال الكثيرين عندما يرغبون في استكشاف المزيد عن شخصية ترامب هو نظامه الغذائي ونوعية الأكلات والأطعمة التي يفضل تناولها، وهنا نستعرض فيما يلي قائمة بأبرز الأطعمة التي يحرص ترامب على تناولها باستمرار:

الأطعمة والوجبات السريعة

يتقدمها الماكدونالدز؛ إذ إنه معتاد عليه منذ سنوات طويلة، وما يزال مواظبا عليه حتى بعد دخوله البيت الأبيض.

وجبات كنتاكي

يعد من أكثر المولعين بها، وسبق له أن نشر صورا عبر حسابه على تويتر خلال سفره عبر طائرته الخاصة وهو يتناول مأدبة كبيرة من كنتاكي.

طبق التاكو مكسيكي الأصل

فقد سبق له أن حاول خطب ود الأمريكيين ذوي الأصول الإسبانية للحصول على أصواتهم خلال حملة ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية بنشره صورة لنفسه عبر تويتر وهو يتناول طبق التاكو الشهير في نيويورك.

ليس من محبي تناول الخمور

وهو ما يعد مفاجأة لكثيرين، وسبق أن صرح ترامب نفسه بأنه لم يسبق له أن تناول تلك المشروبات بسبب وفاة شقيقه الأكبر، فريد ترامب، نتيجة إدمانه تلك المشروبات وهو في سن الـ 41.

وجبات برغر كينج

Advertisements

وهي الوجبات التي يفضلها كذلك على غرار وجبات ماكدونالدز وكنتاكي؛ إذ كشف مقربون من ترامب عن أنه يفضل تلك النوعية من الوجبات لكونها سريعة التحضير والتناول، وهو ما يناسب طبيعة حياته دائمة الانشغال.

البيتزا

وهي من نوعية الأطعمة الشهية التي يكثر ترامب من تناولها، شأنه في ذلك شأن كثيرين ممن يفضلون البيتزا، لكونها وجبة سريعة ولذيذة، ومن هنا يداوم على تناولها.

ساندويتشات شطائر اللحم

وهي الساندويتشات التي يفضل تناولها قبل دخوله عالم الشهرة والأضواء بسنوات طويلة، وسبق له أن صرح في أحد البرامج التلفزيونية بمدى عشقه وارتباطه بتلك الساندويتشات التي تعد من أبرز الأطعمة التي يفضلها.

نوعية الأطعمة الممتازة التي تقدمها المطاعم

كان يعتاد ترامب في السابق على تناول أكله في المطاعم، ويقال، وفق ما ورد بصحيفة واشنطن اكزامينر، إنه سبق أن استعان بأحد طهاة هذه المطاعم ليجهز له ولأحد ضيوفه الوجبة ذاتها التي أكلها في المطعم الذي يعمل به هذا الطاهي قبلها بأسبوع، وذلك لرغبته في المذاق نفسه.

الحلويات

يقال إن ترامب من المهووسين بالحلوى، وأنه يفرط دوما في تناولها ويحرص على إدراجها بنظامه الغذائي باستمرار ليتناولها بصورة يومية منتظمة.

- لا يفضل ترامب تناول وجبات بعينها، في مقدمتها السوشي؛ لأنه لا يحب تناول السمك نيئا.

- يشجع ترامب المقربين منه على تناول نوعية الأطعمة السريعة.