ابنة السفير.. موغي تصدم ناري بطلبها وسانجار يبحث عن الحقيقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تمكنت الحلقة التاسعة من مسلسل "ابنة السفير" من أن تكون محط حديث الكثير من الجمهور بعد انتهاء الشارة؛ لما تضمنته من أحداث شدت انتباههم؛ إذ بدأت الحلقة بشجار بين "سانجار" و"غيديز" المشهورين بلقب "الصديقان"، بعدما وصف الأول شقيقة الأخير بأنها حبيبة "أكين" وأنها الجاسوسة التي كانت تقوم بإخبار "أكين" كل ما يخص معاملاتهما التجارية وسرقتهما للبلدية.

فيما شكل مشهد اعتراف "ناري" لـ "موغي" بقيام "اكين" بالاعتداء عليها، صدمة للجمهور؛ إذ رفضت "موغي" تصديق "ناري" دون أن تحضر لها دليلا قاطعا يثبت صحة ما قالته "ناري"، متهمة الأخيرة بأنها ربما تقول ذلك لإفساد العلاقة بينها وبين "أكين".

لتنتقل الحلقة إلى مشهد آخر أثر في الجمهور حين قام "سانجار" باصطحاب "موغي" شقيقة "غيديز" ليشتري لها سيارة حتى لا يدع صديقه "غيديز" يشعر بالقهر عندما يعرف بأن شقيقته كانت تخونه دون علمه، ولكن وفي أثناء ذلك تتصل "ناري" بـ "موغي" مخبرة إياها بأنها عثرت على الدليل الذي يثبت صحة كلامها؛ ما جعل "سانجار" يريد معرفة ما يحصل.

ومن ضمن الأحداث التي حملتها الحلقة كانت مقابلة "منكشة" زوجة "سانجار" لحبيبها السابق "لوكي" في السجن وقيام "يحيى" بخدعة من أجل إخراج "نجدت" من السجن حتى لا يزج باسم والدته في القضية وتُفضح في المدينة بما قامت بفعله بأم حفيدتها.

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وفور انتهاء الحلقة قامت القناة الخاصة بالمسلسل بنشر الإعلان الترويجي الأول للحلقة العاشرة والتي أفصحت عن كثير من الأحداث، ومنها قيام "سانجار" بالبحث عن الحقيقة وملاحقة "إيزابيلا" في محاولة لفهم ما جرى مع "ناري" في "الجبل الأسود" واضطرها للعودة إلى "مولا".

وفي حين توقع بعض جمهور المسلسل أن يكتشف "سانجار" ما جرى مع ناري، قال آخرون إنه ما زال من المبكر جدا أن يكش "صُنّاع" المسلسل عمّا جرى مع "ناري" لـ "سانجار"؛ إذ إنه وفي لحظة الكشف عن الأمر سينتهي المسلسل، وهو ما جعلهم يتساءلون حول قدرة كتاب المسلسل على خلق أحداث مشوقة تتمكن من شد الجمهور؛ إذ بدأت الإطالة في بعض المشاهد والأحداث تقتل روح العمل الذي بدأ بتسارع أحداث مذهل؛ ما جعل من الجمهور متشوقا لاستكماله.