محامي الشرنوبي يكشف تفاصيل التصالح مع المنتجة سارة الطباخ

بعد خلاف دام 7 أشهر، وشكاوى وقضايا متبادلة بالنقابات والمحاكم، أعلنت غرفة صناعة السينما، الأحد الماضي، انتهاء الأزمة بين الفنان محمد الشرنوبي والمنتجة سارة الطباخ.

المستشار القانوني حسام لطفي، محامي الفنان محمد الشرنوبي، في تصريح خاص لـ"مصراوي" قال: "الاتفاق تم على أساس التزام متبادل بين الطرفين باحترام العقد، على أن تتولى الغرفة متابعة مدى التزامهما".

وأوضح: "وتم الاتفاق كذلك على أن يكون التعاون بما يعود بالخير والنفع المشترك على الطرفين، إذ عاد الفنان بصفته شريكا".

وعن القضية التي أقامها الشرنوبي للمحاسبة، والمقرر عقد جلستها، مارس المقبل، قال لطفي: "لا مجال للتقاضي حاليا".

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كات غرفة صناعة السينما أعلنت إنهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، عقب الجلسة التي عقدت، الأحد الماضي، بحضور المنتجين صفوت غطاس، ومحسن علم الدين ومحامي غرفة صناعة السينما.

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