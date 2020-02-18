أول تعليق من شريف سلامة عن داليا مصطفى

وجه الفنان شريف سلامة رسالة رومانسية إلى زوجته الفنانة داليا مصطفى، أعرب خلالها عن حبه وامتنانه لوجودها بجانبه، ونشره صورة تجمعهما عبر حسابه بـ"انستجرام".
وعلق شريف على الصورة قائلًا: "أغلى ما في حياتي الحب كله، العمر كله، الحبيبة والصديقة، الزوجة الأم، كل حاجة في حياتي، عمري ما اتمنيت أكتر من كدة، بحبك العمر كله".
وانتشرت في الساعات القليلة الماضية، شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانفصال الثنائي الشهير.
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