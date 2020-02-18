محمود العسيلي ينتقد قرار منع مطربي المهرجانات

انتقد الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات عن العمل.
وكتب: "يعني إيه إن احنا ممكن في سنة 2020، نمنع نوع كامل من المزيكا، لا وإيه أكتر نوع مزيكا مسموع في الشارع المصري".
وتابع: "ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس، وهما يعملوا فلوس ويبقى في رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى، بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد و إن كانوا قلة".
وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات عن العمل، وعدم السماح لهم بالحصول على تصاريح لإقامة حفلات غنائية.
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