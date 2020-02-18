نادين نسيب نجيم ترد على تصريح كاذب نسب لها

لم تتقبل الفنانة نادين نسيب نجيم ان تبقى صامتة على تصريح نسب اليها حول رأيها بالممثلة السورية كاريس بشار، وردت بشكل حاسم وعبرت عن استيائها وغضبها من إنتشار هذه الشائعة.

ونشرت النجمة اللبنانية صورة من الخبر المنتشر على احدى الصفحات على تطبيق "انستغرام" بأنها "لا تعتبر كاريس بشار ممثلة من الصف الأول"، وردت قائلة: "يا عيب الشوم.. لهون وصل فيكم الحقد والكره انكم تنشروا عن لساني تصريحات انا مش قايلتها، وأصلا مش أسلوبي. انا رح ارفع دعوى لانه للصبر حدود".

وتابعت: "عم تكذبوا عن لساني وبكل ثقة كمان، وناشرين هالكلام على كل الصفحات وبكل ثقة وين التصريح وين نقال هل حكي يا كذابين".

وتساءلت النجمة اللبنانية عن الاسباب وقالت: "على شو كل هل الشي لانه عم بشتغل ولانه السوريين بحبوني وبحبهم ؟ بعد في شي حدا ما راشقني بحجارة ؟ بعد في شي حدا ما كذب عن لساني ؟ شو عم بصير شو هل الشر كله حواليي عنجد كتير مصدومة".

وحسمت الكلام "كاريس بشار وجميع زملائي النجوم بحترمهم وما بحكي عن حدا ولا بعطي رايي بحدا ! ويلي عم يقول انا قلت هيك يتفضل يفرجينا التصريح او يسكت للأبد ويعتذر ! بلا أخلاق و بلا ضمير".

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ومن بعدها شاركت متابعيها بمنشور عبرت من خلاله عن انتهاء صبرها وعدم قدرتها على تحمل بعض الاشياء التي تحصل معها لا سيما الاكائيب والاحتيال.

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