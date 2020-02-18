حلا الترك تتهم بنكران جميل والديها

لفتت الفنانة الشابة حلا الترك الأنظار من خلال ظهورها في حلقة من برنامج "كاربول كاريوكي" الذي يقدمه هشام الهويش على شاشة قناة دبي.

وبدت في جزء من الحلقة التي تشاركتها والفنانة اليمنية أروى وهي تجلس في المقعد الخلفي في السيارة. وأثناء استماعهم إلى أغنية للفنانة الإماراتية أحلام تفاعلت معها حلا بشكل كبير.

وأعربت عن حبها وتقديرها الكبيرين لأحلام وصوتها وأدائها وشخصيتها. وعلقت بأنها تدين للأخيرة بما وصلت إليها، لافتة إلى أنها لا تنسى ما قالته لها يوماً حيث أشارت إلى أنها ستصبح مطلابة الخليج الأولى.

وذكرت أنها لم تتوقع أن تبلغ هذه المرحلة من الشهرة التي تخطت العالم العربي. إلا أنها تعرضت للانتقاد من قبل بعض المتابعين على عدد من الحسابات التي أعادت نشر مقطع الحلقة على "إنستغرام".

ولفت هؤلاء إلى أنه كان على حلا أن تذكر فضل والدها المنتج محمد الترك ووالدتها منى السابر متهمين إياها بنكران الجميل.

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ويشار إلى أنها تعرضت لهجوم في وقت سابق بعد ظهورها في فيديو مع الفنانة اليمنية أروى حيث عبرت لها فيه عن حبها. واعتبر المتابعون أنه كان عليها أن تظهر عاطفتها تجاه والدتها التي تبكي فراقها أولاً.

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