شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يتغزل في زوجته برسالة رومانسية جديدة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المطرب محمود العسيلي، رسالة غزل لزوجته خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، ونشر صورة تجمعهما جديدة عبر حسابه بانستجرام منذ قليل، وقال: "غمضت عنيا بصيت جوايا لقيت أمنية بتغني معايا.. بتقولي جوا منك مش براك.. السعادة والحياة مستنياك .. ????".



محمود العسيلي

يشار إلى النجم محمود العسيلى، عاد من أجازة شهر العسل، التى قضاها مع زوجته خبيرة التجميل، أمنية عبد المنعم، عقب زواجهما، الذى أقيم قبل أقل من شهر، حيث قدم العسيلي، أول حفلاته الغنائية بواحد من أكبر فنادق القاهرة؛ وحرص النجم محمود العسيلى خلال الحفل، على غناء أغنية "سالمونيلا"، والتى ظهر فى الكليب الخاص بها، الذى طرحه تميم يونس يوم 1 يناير الماضى، بينما تفاعل الجمهور بشكل كبير مع العسيلى خلال أدائه للأغنية، لدرجة أنه ترك لهم "المايك"، ليقوموا بغناء الأغنية كاملة.

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وحرص العسيلي على مشاركة جمهوره أولا بأول، بتفاصيل زواجه الجديد، أثناء قضائه شهر العسل بإيطاليا، التي شملت جسر بونتي فيكيو بمدنية فلورنسا وساحة قرطبة، كما حرص على مشاركة صور الأطباق التى تناولها فى المطاعم الإيطالية، وكتابة آرائه عليها وضمت باستا سى فوود، والأرز بالبنجر بالبلو شيز وعين الجمل، ومكرونة بالبارابيكيو بالجمبرى والبيتزا وعلق على أحد أطباق المكرونة الاسباكيتى: "عاملها نافشة أوى".

وعقد العسيلى قرانه الشهر الماضى، وحرص العسيلى على نشر مجموعة من الصور عبر "ستورى" حسابه على إنستجرام، أثناء تواجده فى مطار فيلانا الدولى، وهو المطار الدولى الرئيسى فى جزر المالديف، كذلك نشر العسيلى صورة لكابينة القيادة، وأثناء تواجد قائدها بها، وأيضًا قام بتصوير مشاهد للبحر فى جزر المالديف، ولم يعلق العسيلى بأى كلمة.