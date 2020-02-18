شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يرد على اتهامه بالتعصب للزمالك: "تويتر" مساحتى الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد المنتج السينمائي مدحت العدل، المعروف بانتمائه لنادى الزمالك، على الاتهامات التي وجهت إليه بالتعصب للأبيض، مشيرًا إلى أن موقع تويتر مساحته الخاصة، وذلك بعد تغريدته بأن أحد المحبين لأحد الأندية العربية قام بشراء تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى.

وقال الدكتور مدحت العدل، عبر حسابه على تويتر: "إلى الذين يتهمونني بالتعصب للزمالك.. تويتر بالنسبة لى مساحتي الخاصة والمفترض أنه لا يقرأ لي إلا من اختاروا متابعتي بمحض إرادتهم ..أقول هنا ما يحلو لي وبكامل حريتي في كل شىء.. فن ورياضة وسياسة.. أما في التليفزيون فأنا أحسب كلامي بدقة ولَم أهاجم الأهلي أو غيره".



مدحت العدل

كان المنتج السنيمائى مدحت العدل، أشار في تدونه من قبل أن هناك أحد المحبين لأحد الأندية العربية قام بشراء تذاكر مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المصرى.

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وكتب مدحت العدل، عبر صفحته على تويتر، أنه حضر السوبر المصرى من قبل عندما فاز به الزمالك وكانت جماهير الزمالك تملأ عين الشمس وقتها، وأنهم ليسوا بحاجة لمن يدفعهم للحضور، لأنهم ببساطة لا يجدون التذاكر التى بيعت بالفعل، مؤكدًا أن المباراة خارج المستطيل الأخضر.

يشار إلى أنه وصل، اليوم فريق النادى الأهلى إلى ملعب نادى الوحدة الإماراتى لخوض أول مران بأبوظبى استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الزمالك مساء بعد غد الخميس، باستاد محمد بن زايد بأبو ظبى فى السوبر المصرى، ويتدرب الأهلى على ملعب الوحدة اليوم بدلاً من ملعب سلطان بن زايد كما كان مُقرراً من قبل.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، إن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق قرر غلق مران الفريق الجماعى مساء اليوم الذى يُعد الأول للأهلى فى الإمارات أمام وسائل الإعلام والجماهير بأبوظبى، وذلك لفرض المزيد من التركيز للاعبين قبل مباراة السوبر.