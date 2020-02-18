شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: لدى أسطوانة ذهبية لم يحصل عليها مغني عربي على وجه الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكينج محمد منير، إنه من المغنين الذين لا يهتمون بالدعاية لألبوماته وأعماله الفنية ولكن يفضل العمل على رؤية الإنسان المصري والمشاكل التي تواجهه وأزماته في الحب والعلاقات العاطفية، مشيرًا إلى أنه يكون رؤيته الفنية من خلال هذه الأدوات ويحاول أن يترجم أعماله الفنية لأغاني تمس الناس بفضل الموهبة التي لديه وموهبة صناع الأغنية القادرين على ترجمة رؤيته الفنية.

وعن عدم حاجته للدعاية، كشف المطرب الكبير محمد منير في لقاء على حسابه الخاص مع الكاتب عمر طاهر، عن حصوله على 3 أسطوانات بلاتينية ضمنهم أسطوانة ذهب لم يحصل عليها مطرب عربي واحد، قائلاً: "أنا العربي الوحيد اللى حصلت على 3 أسطوانات بلاتينية واحدة منهم ذهب ومفيش حد على أرض العالم العربي حصل عليها".

وأوضح الفنان محمد منير، أنه لا يستطيع أن يصف بعض الأغاني المنتشرة حاليًا بأنها هابطة لأن لا يوجد في الفن وصناعة الأغاني اسمها فن هابط ولكن هناك فن ضعيف وفن آخر قوي وفن منفصل على الناس وفن متحد يمس الناس.

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وفى سياق آخر يحيى الكينج محمد منير حفلا غنائيا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.