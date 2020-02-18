شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: "اللي هينهض بينا نهضة حقيقية هو إن إحنا نغنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكينج محمد منير، أنه لم يقدم في يوم من الأيام أغنية غير مؤمن بها أو بكلماتها ولا يستطيع أن يقدم سوى الأغاني المؤمن بها ورسالتها، قائلاً: "كل الأيام اللي دخلت فيها الاستوديو عشان أغنى مبعرفش أغنى أغنية مش مؤمن بيها، فكل الأغاني اللي غنتها يا إما غنيتها لنفسي يا إما غنتها للآخرين عشان أصعد بيهم وانهض بهم".

وأضاف المطرب الكبير محمد منير، في رسالة عبر حساباته الشخصية، إن الشيء الوحيد الذي يستطيع أن يحقق التنمية والنهضة للمصريين هو الغناء، وقال: "اللى هينهض بينا نهضة حقيقة هو إن إحنا نغنى".

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وأوضح الفنان الكبير محمد منير، أن هناك كلمات أغاني تعتبر خواطر رائعة وعظيمة تدعو للتألق أما اليوم يسمعون أغاني لا توصف إلا بأنها خاوية من الداخل، مضيفًا عن رأيه في بعض الأغاني الموجودة على الساحة الفنية: "أنا النهاردة بسمع أغاني تعتبر فاضية من جوه ومفيهاش حاجة، وهذا الحالة من الإفلاس الفني تحدث كل فترة في مصر".

وتابع: "كل قرن من الزمن بتحصل هذه الحالة اللى إحنا فيها من حالة الإفلاس والهبوط الفني في مصر لكن ربنا بحكمته في مصر بالذات لم يتركها وربنا عمره ما بيسيب مصر التي لا تنهض إلا بالغنى".

وفى سياق آخر يحيى الكينج حفلا غنائيا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذي يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التي يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.