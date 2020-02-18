شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير: غنيت بعد وفاة أمى بـ4 ساعات والفرحة مبتجيش إلا بالغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الكينج محمد منير عن الغناء فى جلسة حوارية مع والكاتب الصحفى والسيناريست عمر طاهر، عن بعض كواليس حياته الشخصية وتفاصيل علاقته وعشقه بالغناء، وقال الكينج "الغناء شيء صنعه ربنا، صنعه فى خرير المايه، صنعه فى صوت الموج، صنعه فى ضحكتنا، فا ملخص كل دا هو الغناء، علشان كدا انا مختارتش حاجة غير أنى أغنى، علشان أقدر أحب نفسى وأقدر أستمر فى الحياة".

الكينج محمد منير

وعن سؤاله بتعلق جمهوره به طوال مسيرته فى الغناء التى استمرت لأكثر من 45 عاماً، قال الكينج "مفيش حد مبيحبش الغناء، إلى بيبيع لنا برتقال فى الشارع بيحب الغناء، المهندس بيحب الغناء، تخيل انا يوم وفاة أمى الله يرحمها، نسيت نفسى، ومن الصبح مشغول، فدخلت الحمام، لقيت نفسى بحب الغنا، معرفش غنيت ايه، بس تداركت للحظة انى فى حالة حزن، معرفش أغنى، توقفت عن الغناء، لكن ما أجمل أن تختار المهنة، هى الانسان كله، الانسان لا يعشق الا الفرحة، والفرحة مبتجيش ألا بالغنا".

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الكينج محمد منير

وتابع منير قائلا "أحيانا الحزن بيهربنى من النجاح، ومن الغناء، لكن حتى الحزن الحل الوحيد ليه، هو أنك تغنى، أنا أديتك مثل بأمى وهى ميتة من أربع ساعات، مكنتش أملك سلاح غير أنى أغنى”.

وعلى سياق آخر يحيى الكينج حفلا غنائيا يوم 6 مارس المقبل، ولم يتم الإعلان عن مكان الحفل حتى الآن، ويعتبر الحفل هو الأول الذى يحييه محمد منير، عقب رحيل ابن عمه ومدير أعماله محمود أبا اليزيد، ومن المقرر أن يقدم الكينج محمد منير، باقة من ألمع أغانيه التى يعشقه الجمهور ولكن بطريقه مختلفة وجديدة عما قدمه من قبل منها عشق البنات، أحمر شفايف، شجر اللمون، وغيرها من أشهر أغانيه.