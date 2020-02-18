شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج حسام الحسينى يوجه رسالة لنقيب الموسيقيين بعد قرار منع المهرجانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المخرج ومطرب الراب حسام الحسينى، نجل الموسيقار مجدى الحسينى، والفنانة نهال عنبر، عبر فيديو قام ببثه على موقع اليوتيوب، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات، حيث قال: "السيد الأستاذ الفنان العظيم ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، وقف التعامل مع مطربى المهرجانات القرار ده محتاج دراسة والوقف مش حل، ده نوع من الفن له جمهور فى مصر والوطن العربى والعالم، لأنه نوع موسيقى مصرى طالع من الشارع المصرى، ورؤيتى للمهرجانات إنها نوع من الفن اللى بيطلع من الشارع ويعبر عن ناس كتير، وأغانى المهرجانات تحتل تريند اليوتيوب يوميا وفى أغانى بتوصل لملايين فى الوقت اللى عدد من الفنانين بيصوروا كليبات بميزانية عالية ومش بيجيب الملايين دي".

وأضاف الحسيني في الفيديو: "الحل إننا نقف جنبه ونعالجه كفنانين وبنفهم في الفن وانا من أسرة فنية ومينفعش نقف في وش الفن ده ولو عايزين ينشروا على اليوتيوب أغانيهم هيعلموا كده، وفي الآخر هنبقي إدينالهم فرصة أكبر أنهم يعملوا اللي عايزينه ومش هيبقي ليهم كبير وبالعند هيقدموا اللي عايزينه".

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وكان نقيب الموسيقيين قد بدأ التصدى لـ مطربى المهرجانات وذلك من خلال إصدار قرار بمنع مطربى المهرجانات من الغناء نهائيا، وتحذير كافة المنشآت السياحية من التعامل معهم بما فى ذلك محمد رمضان الذى اتجه مؤخرا للغناء وإحياء الحفلات.

ويأتى ذلك بعد إصدار النقيب بيانا جاء فيه إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هوالأب الشرعى لهذا الانحدارالفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.

وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من مطربي المهرجانات، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعايير والقيم التى يقبلها المجتمع.