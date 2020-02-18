شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى احتفالا بمرور 17 عاما على زواجها من أحمد حلمى: "كدة تأبيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -





وتعود منى زكى للدراما التليفزيونية بمسلسل "تقاطع طرق"، هذا العام بعد غياب 4 أعوام، إذ قدمت آخرأعمالها مسلسل "أفراح القبة عام 2016، وشارك فى بطولته أحمد السعدنى، رانيا يوسف، إياد نصار، صابرين، جمال سليمان، أحمد حجاج، سلوى عثمان، وآخرون، وإخراج محمد ياسين و تواصل أسرة مسلسل "تقاطع طرق" التصوير داخل ديكور بأستوديو الأهرام بمنطقة الهرم، حيث انطلق تصويره السبت الماضى، وخلال أحداث المسلسل يتزوج محمد ممدوح "تايسون" من منى زكى، إلى أن يحدث بينهما العديد من المواقف التى قد تفسد هذه الزيجة، ويدور المسلسل فى إطار اجتماعى تشويقى.

ويشارك فى بطولة المسلسل بجانب منى زكى كل من النجوم محمد ممدوح "تايسون" ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن، ومن المقرر انضمام شخصية نسائية، من المفترض أن تنضم خلال أيام لتصوير دورها مباشرة فور تعاقدها، بالإضافة إلى عدة شخصيات تظهر مع الأنتهاء من كتابة باقى الحلقات.

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فى سياق مختلف تستأنف منى زكى تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا وظافر العابدين، ومن إخراج، أحمد نادر جلال، خلال الأيام المقبلة، حيث يتبقى 10 أيام وينتهى تصوير الفيلم، ومن المقرر أن يُطرح فى السينمات فى عيد الفطرالمقبل، كما انتهت منى زكى مؤخرا من تصوير فيلمها "الصندوق الأسود"، ويشاركها البطولة محمد فراج ومصطفى خاطر، إخراج محمود كامل.