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شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى عبد الباقى يعيد توزيع أغنية " أصعب طريق" بعد 13 عاما من طرحها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان المطرب حلمى عبد الباقى قد انتهى خلال الشهرين الماضيين من تصوير كليب بعنوان" حبيتك" من كلمات على فتحى، وألحان عماد تاج، وتوزيع مصطفي الشريف، ومن المقرر طرحها على موقع الفيديو "يويتوب" خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال الأشهر الماضية طرح حلمي أغنية "شعب مصر" والذى قدمها كإهداء للشعب المصرى، من كلمات وألحان سامي شاكر، وتوزيع مصطفي الشريف.
ويشغل الفنان حلمى عبد الباقى حاليا منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، وكشف مع مجلس نقابته عن قائمة أسماء مطربى وفرق المهرجانات التى يسرى عليها قرار منعهم من العمل والذى أصدره النقيب هانى شاكر أول أمس الأحد، وشملت القائمة كلاً من أبو ليل، الديزل، الزعيم، العصابة، المدفعجية، أوكا وأورتيجا، حسن شاكوش، ريشا كوستا، على سمارة وأحمد عزت، الداخلاوية، ولاد سليم، حمو بيكا، سواحة، نجوم المهرجانات، علاء فيفتى، عمر كمال، عمرو حاحا، فرقة الصواريخ، فرقة العفاريت، فرقة الكعب العالى، كزبرة وحنجرة، مجدى شطة، وزة مطرية.
وكانت نقابة الموسيقيين هانى شاكر قد أصدر تنبيها مهما على كل المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهى الليلية والكافيهات بعدم التعامل مع مطربى المهرجانات، خلال بيان فيه:" إنه فى إطار الجدل المجتمعى الحاصل على الساحة المصرية ووجود شبه اتفاق بين كل طوائف المجتمع على الحالة السيئة التى باتت تهدد الفن والثقافة العامة بسبب ما يسمى بأغانى المهرجانات، والتى هى نوع من أنواع موسيقى وإيقاعات الزار وكلمات موحية ترسخ لعادات وإيحاءات غير أخلاقية فى كثيرٍ منها، وقد أفرزت هذه المهرجانات ما يسمى بـ"مستمعى الغريزة"، وأصبح مؤدى المهرجان هو الأب الشرعى لهذا الانحدار الفنى والأخلاقى، وقد أغرت حالة التردى هذه بعض نجوم السينما فى المساهمة الفعالة والقوية فى هذا الإسفاف.
وأوضح نقيب المهن الموسيقية، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضًا هناك شروطًا عامة يتوجب أن تتوافر فى طالب العضوية أو التصريح، وهى الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقى واختيار الكلمات التى لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة، وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى، ثم ينعقد المجلس للنظر فى باقى الشروط.
وأكد الفنان هانى شاكر، أنه لا يقبل ما حدث مؤخرًا من تجاوز بالألفاظ فى حفل أقيم بإستاد القاهرة من أحد هؤلاء حسن شاكوش، والتعدى بكلمات تخالف العرف القيمى وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصرى، وأنه ومجلس النقابة سوف يعيدون النظر فى كل التصاريح بالغناء أو عضوية النقابة فى ضوء المعاييروالقيم التى يقبلها المجتمع.
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