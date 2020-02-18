الأحد.. "بين بحرين" يُعرض على التليفزيون لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أعلنت الكاتبة والسيناريست أماني التونسي أن فيلمها الأخير "بين بحرين" سوف يعرض تلفزيونيًا لأول مرة يوم الأحد المقبل ٢٣ فبراير الساعة 8 مساء على إحدى القنوات الفضائية، والإعادة يوم الاثنين 24 فبراير الساعة 1 ونصف ظهرًا.
يُذكر أن فيلم "بين بحرين" تدور أحداثه حول فتاة تدعى زهرة التي يتغير مسار حياتها تمامًا بعد وفاة ابنتها بسبب "الختان".
الفيلم بطولة فاطمة عادل ومحمود فارس وثراء جبيل، ومن إخراج أنس طلبة، وشاركت السيناريست مريم نعوم في كتابة القصة.
ومن الجدير بالذكر أن الفيلم حصل على 6 جوائز كأفضل سيناريو وحوار، منها مهرجان أسوان لأفلام المرأة في عام 2019، ومهرجان تاز بالمغرب.
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