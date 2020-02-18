محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: أعلن الفنان أحمد السقا، اليوم الثلاثاء، انضمامه لتطبيق "سناب شات". ونشر السقا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"الحساب الرسمي على سناب شات". ويواصل السقا حاليا تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت"، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف محمد ناير، وتدور أحداثه حول مطاردات رجال الأمن للمافيا والعصابات. "العنكبوت" بطولة: أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، ومحمد لطفي وأحمد فؤاد سليم وزكي فطين عبدالوهاب، ويسرا اللوزي وريم مصطفى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد السقا ينضم لتطبيق "سناب شات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.