محمود العسيلي ينتقد قرار منع مطربي المهرجانات: "ليه ندبح جيل كامل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

انتقد الفنان محمود العسيلي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع مطربي المهرجانات عن العمل.

وكتب: "يعني إيه إن احنا ممكن في سنة 2020، نمنع نوع كامل من المزيكا، لا وإيه أكتر نوع مزيكا مسموع في الشارع المصري".

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وتابع: "ليه منقننش الأوضاع والبلد تكسب منهم فلوس، وهما يعملوا فلوس ويبقى في رقابة عادلة ومظبوطة على المحتوى، بدل ما ندبح جيل كامل فيهم ناس موهوبين بجد و إن كانوا قلة".

وكانت نقابة المهن الموسيقية أصدرت قرارا بمنع مطربي المهرجانات عن العمل، وعدم السماح لهم بالحصول على تصاريح لإقامة حفلات غنائية.