لطيفة تعلن عن موعد طرح "حب بيغير الملامح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلنت الفنانة التونسية لطيفة، عن موعد طرح أغنيتها الجديدة "حب بيغير الملامح"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وغردت "لطيفة عبر حسابها بـ"تويتر"، قائلة: " استنوا اغنية #حب_بيغير_ملامح .. على قناتي على اليوتيوب الساعة ٥ مساءا

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كلمات وألحان و توزيع إسلام صبري".

وكانت لطيفة طرحت مؤخرًا فيديو كليب "دمرت اللي ما يدمر"، من ألبومها "أقوى واحدة"، من كلمات وألحان مونتي.

وانتهت لطيفة من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد "في الأحلام"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، أبرزهم: وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد، محمدي، محمود أنور.