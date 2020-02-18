كواليس أحدث أغاني محمد رمضان بعد قرار نقابة الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

"ثقة في الله نجاح... أغنية أيوة جدع قريبًا على قناتي الرسمية على يوتيوب".

بتلك الكلمات أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لطرح أحدث أغانيه، من ألحان وتوزيع إسلام الأبيض، وكلمات محمد حلمي "الجنتل" وعمر يوسف "البلدوزر".

إسلام، في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: الأغنية مختلفة تماما في الكلمات واللحن عن التي قدمها الفنان محمد رمضان قبل ذلك، وكلماتها: "طب من إمتى كان فيه حد همني، مين فيكم خد بإيدي شدني، لو بعتوا إحنا عادي نشتري، خليهم كلهم الضحكة مالية قلبهم، أرسم الضحكة في وشهم، علشان الناس كلها تقول أيوة انت جدع".

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وأضاف: "بدأنا العمل على الأغنية الجديدة أول الأسبوع الحالي، وما زلنا في مرحلة التجهيز، وأنجزنا الجزء الأكبر منها تقريبا في يومين؛ لأن الفكرة نفسها كانت جاهزة، وقمت مع الفريق المشارك معي بتنفيذها، وهي من ألحاني وتوزيعي، وكلمات الجنتل والبلدوزر".

وأكد مصدر مقرب من الفنان محمد رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن موعد طرح الأغنية كان محدد من قبل، ولا تعتبر تحديا لقرارات النقابة، موضحا أنها مثل باقي الأغاني التي اعتاد على طرحها من قبل عبر صفحته بموقع يوتيوب.

كان الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية أعلن مؤخرًا، إنه لم يمنح الفنان محمد رمضان تصاريح للغناء في أي حفل داخل مصر، مضيفًا: "محمد رمضان بيغني غصب عن عين النقابة وعن هاني شاكر".

وأضاف شاكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر" أن النقابة غير مسئولة عن كليبات محمد رمضان، مؤكدًا "دي مسئولية الرقابة الفنية".".