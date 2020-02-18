الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ تحمل اسم سناء جميل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، الفنانة الكبيرة الراحلة سناء جميل لتحمل الدورة الخامسة اسمها، والتي ستنطلق يوم 1 أبريل وتستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر بمدينة السلام "شرم الشيخ" بمحافظة جنوب سيناء .

وصرح الغرباوي رئيس المهرجان قائلا: "اختيار سناء جميل جاء بإجماع اللجنة العليا للمهرجان لأنها قيمة وقامة استثنائية في الإبداع ونجمة من نجمات المسرح العربي، وقدمت على خشبات المسارح العديد من الأعمال الناجحة وهي قيمة نادرة في الإبداع وتستحق التكريم والاحتفاء بها، لأنها لم تأخذ تقديرها الفني طوال حياتها، ومن المهم أن تعرف الأجيال الجديدة في مصر والعالم العربي قيمة تلك الفنانة الكبيرة التي منحت فنها الكثير والكثير".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي تنطلق دورته الخامسة بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام في الفترة من ١ الي ٧ أبريل عام 2020 وتترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان الكبير محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي ويديره تنفيذيا الفنان طارق صبري، ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة برئاسة المهندس أحمد يوسف والهيئة الدولية للمسرح ITI UNESCO برئاسة المهندس محمد سيف الافخم.