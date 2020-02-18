شغلنا حاجة لـ"بيتهوفن" يسطا.. بيتر ميمي يسخر من منع أغاني المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
سخر المخرج بيتر ميمي من قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، بـ"كوميكس"، أعاد تغريدته عبر حسابه بـ"تويتر".
وظهر في الكوميكس لقطة من أحد أفلام الفنان كريم عبد العزيز، وجاء فيه عبارة: "المصريين بعد منع أغاني المهرجانات، ما تشغلنا حاجة لبيتهوفن ياسطا".
يذكر أن اتخذت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، الأحد الماضي، إجراءًا حاسمًا ضد مطربي المهرجانات الشعبية، بعد أن نبهت في بيان رسمي معمم على المنشآت السياحية والبواخر النيلية بعدم التعامل معهم.
وجاء في بيان النقابة، الذي حصل الخليج 365 على نسخة منه: "من يخالف قرار النقابة، سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".
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