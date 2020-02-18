شاهد: كيف احتفلت الإعلامية الإماراتية رؤى الصبان بعيد ميلاد زوجها حمود الفايز

احتفلت الإعلامية الإماراتية، رؤى الصبان، بعيد ميلاد زوجها الإعلامي السعودي حمود الفايز، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها في ”انستغرام“ بصورة تجمعها به خلال احتفالهما معا بعيد ميلاده.

ووثقت الصبان جانبا من الاحتفال، حيث ظهرت هي والفايز أمام قالب حلوى ضخم، مكون من 3 طبقات، وفي كل طبقة منه كانت تهنئة خاصة، إحداها تعود لاحتفالها الدائم بزواجهما، والأخرى بعيد الحب، والأخيرة بعيد الميلاد.

واكتفت الصبان بتهنئة زوجها، دون أن تكشف عن الموقع الذي احتفلا فيه معا بعيد الميلاد.

وهنأ مشاهير الإعلاميين، بعيد الميلاد، حيث كتبت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ”حياتي الله يخليكم لبعض“.

وهنأتها الإعلامية سارة عبدالعزيز ”الله يسعدكم ويحفظكم حبايبي“.

وكتبت الفاشنيستا نوف ”ماشاء الله، الله يهنيكم رؤى“.

وعلقت الفنانة البحرينية شيماء سبت ”ماشاء الله ربي يحفظكم ويخليكم لبعض العمر كله يارب“.

وتزوج كل من الإعلامي حمود الفايز ورؤى الصبان قبل نحو عام ونصف العام، حيث حظي حفل زفافهما، الذي أقاماه في قصر ”الطويق“ بالرياض، بمتابعة كبيرة على مواقع التواصل.