فوز العتيبي تفاجىء شاعرا سعوديا راهنها على طلاقها من زوجها خلال 6 أشهر.. وتوجه له هذا الطلب

طالبت السعودية، فوز العتيبي، شاعراً شاباً ، بدفع قيمة رهان مالي باهظ تعهد بدفعه فيما لو استمر زواجها لأكثر من ستة أشهر.

وكان الشاعر السعودي الشاب، خالد الغربي، قد علق على فيديو نشرته العتيبي في منتصف أغسطس الماضي، برفقة زوجها، بعرض رهان على طلاق الزوجين خلال فترة ستة أشهر مقابل دفع مئة ألف ريال إذا ما واصلا حياتهما سويةً. وتوقع يومها أن لا يستمر زواج مواطنته العتيبي شهرين، قائلًا: ”إذا كنا من الحيين إن شاء الله واستمر زواجكم 6 شهور لك هدية مية ألف من عندي، وأراهن ما راح يكمل شهرين فقط“.

ودعت العتيبي الشاعر، للوفاء بوعده الذي قطعه على نفسه فيما لو استمرت مواطنته بزواجها، وذلك بعد مرور ستة أشهر على زواج العتيبي يوم أمس الاثنين.

ونشرت العتيبي تغريدة على تويتر قالت فيها : ”تذكرون الشاعر خالد الغربي اللي راهن على طلاقي خلال ٦ شهر ووعدني ان جاء هاليوم وما تطلقت لي في ذمته ١٠٠ الف ريال، تعالوا نذكره أن المدة انتهت ونشوف هل هو بالفعل مثال ماقال قد كلامته قول وفعل ولا لا، وعلى قولة عوف الكلبي (آفة المروءة خلف الوعد)“.

وأضافت العتيبي التي انهالت عليها عبارات المساندة والتضامن تحت الوسم ”#وين_الميه_الف_ياخالد“، ”بسوي سحب جائزه ٥٠٠٠ ريال من المئة ألف اللي في ذمة خالد الغربي إذا دفعها لأكثر واحد يشارك بالهاشتاق وأنا جد جد قد كلمتي قول وفعل“.