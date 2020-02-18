بعد المقطع الإباحي.. شاهد: الفنانة المصرية منى فاروق تنهار باكية وتهدد بالانتحار على الهواء

ظهرت الفنانة المصرية منى فاروق، وهي منهارة وتبكي بحرقة وتهدد بالانتحار بسبب ما تتلقاه من إهانة منذ المقطع الإباحي الذي ظهرت فيه مع المخرج خالد يوسف.

وخرجت فاروق في بث مباشر لها على موقع ”إنستغرام“ وهي منهارة وتقول: ”كل الناس بقت نبذاني وكل صحابي قطعوا علاقتهم بي، أنا غلطت لكن ليه محدش قابلني“.

وأضافت فاروق: ”أنا منهارة، ومهما حاولت أعمل قوية أنا مش قوية، وكفاية إني أعمل مش واخدة بالي طول الوقت“.

وتابعت الفنانة المصرية الشابة: ”أنا تعبت وعمالة أتعامل إن هو عادي وهو مش عادي، ومخنوقة أوي، ولما جيت على دبي وقلت اشتغل أي شغل مش لازم التمثيل مش لاقية فرصة شغل أو فرصة للحياة أو إنى أعيش زي بني آدم طبيعي“.

وأردفت بالقول: ”هو مفيش حد بيغلط فيكم؟ الفرق بيني وبينكم إن ربنا شال ستره من عليا، لكن إنتم لسة، أنا نفسي أرجع أعيش سليمة تاني، محدش بيطبطب عليا، بقيت لوحدي، ليس أمامي حل غير الموت“.