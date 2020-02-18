مسرحية عطل فني تنطلق لمدة 3 أيام في جدة

يستعد أبطال العمل المسرحي "عطل فني" لعرضها على مدار 3 أيام متتتالية، وذلك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
ويعتبر هذا العرض الثاني للمسرحية بعد نجاحعرضها الاول بشكل جماهيري ضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يبدأ عرضها يوم الخميس الموافق 20 فبراير، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 22 فبراير، على مسرح جامعة دار الحكمة بـ جدة.
يذكر ان " عطل فني" من بطولة:أكرم حسني، هشام ماجد، شيكو، ايتن عامر، نشوى مصطفى، محمد أوتاكا"، ومن تألف:أمير طعيمة، وإخراج: أوتاكا.
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