فيديو.. عمرو دياب يطرح ياروقانك على يوتيوب

طرح الفنان الكبير عمرو دياب أغنية "ياروقانك" من ألبوم الجديد "سهران" وذلك عبر القناة الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب". أغنية "ياروقانك" من كلمات أحمد المالكي، وألحان : محمد يحيى، وتوزيع : طارق مدكور. Advertisements تقول كلمات الأغنية: "يا روقانِك يا روقانِك شقية وحلوة في جنانك يا روقانِك يا روقانِك يا نجمة وعالية في مكانك هي هي هي هي العيون ديا دي محيرة قلبي اللي اشتاق عليكي شياكة خطفتني ومشية عارضة أزياء". يا روقانِك يا روقانِك يا نجمة وعالية في مكانك هي هي هي هي العيون ديا دي محيرة قلبي اللي اشتاق عليكي شياكة خطفتني ومشية عارضة أزياء".

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