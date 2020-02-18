شكران مرتجى تحتفل بعيد ميلاد TOM&JERRY-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ بعيد ميلاد أشهر شخصيتين كرتونيتين Tom&Jerry وذلك بطريقة كوميدية، إذ نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لهما بديا فيها بعمر كبير وهما يحاولان السير بصعوبة، وعلّقت بالقول:"اليوم عيد ميلادهم ال٨٠ أحلى عالم ماتغيروا توم و جيري هابي بيرثداي".

ومن ناحية أخرى، كان كشف موقع "الفن" مؤخراً عن أن مرتجى وقعت عقد مشاركتها في مسلسل "شارع شيكاغو" من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز، لتنضم إلى مواطنتيها سلاف فواخرجي وأمل عرفة، إضافة إلى الممثلين دريد لحام وعباس النوري وهدى شعراوي ومالك محمد وحسام الشاه.

ويعد هذا العمل الأول لمرتجى هذا الموسم، وبالتالي سيكون عملها الوحيد خلال شهر رمضان.

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