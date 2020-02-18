ريم المحمودي: "ارتاحي بس" وكيف علّقت أصالة؟

ميرنا وليد - بيروت - أثبتت الفنانة الإماراتية المعتزلة ​ريم المحمودي​ بأنها متصالحة مع نفسها، فوجهت رسالة للذين ينتقدون شكلها واطلالتها على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، اذ انها كتبت: "يعني الناس اللي تقول لك ياريت مطولة شعرج .. ياريتج أضعف !!! ياريتج أطول شوي !!! نعم نعم .. لا ياريتج راسمتني شعري قصير و أنا قصيرة و تأقلمت على وزني ووجهي فيه كلف و تحت عيني دائرة سودة و ما عندي مشكلة أقول ارتاحي بس".

بدورها علّقت الفنانة السورية ​أصالة​ على منشور ريم قائلة: "أنتي ستّ الحلوات ... وبالنّسبه للفلسفة تعوّدنا عليها".

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