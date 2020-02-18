الطيار يقاضي محمد رمضان ببلاغ جديد

ميرنا وليد - بيروت - تقدم الطيار المصري ​أشرف أبو اليسر​ عبر محاميه مجدي حلمي المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان المصري ​محمد رمضان​ يحمل رقم 10053، متهماً إياه بنشر فيديوهات مستغلاً شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي الى توجيه الجمهور والرأي العام الى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار اشرف ابو اليسر، فتارة ادعى عليه بمطالبته بمبلغ تسعة ونصف مليون وتارة بالاستهزاء به اثناء تصويره احد اعماله داخل مستشفى.

وقال حلمي أن الفريق الفني والقانوني القائم على متابعة قضية ابو اليسر إجتمع على تقديم البلاغ المتقدم ، انطلاقاً من ان الافعال التي ارتكبها محمد رمضان في حق الطيار ابو اليسر معاقب عليها قانوناً ، كما اشار الى انه لا علاقة بين الدعوى المقامة ضد محمد رمضان امام المحكمة الاقتصادية والبلاغ المقدم للنائب العام ضد محمد رمضان فكلاً منهما يسير في طريقه.

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